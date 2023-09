Podczas spotkania wyborczego premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami w Otwocku funkcjonariusze interweniowali wobec posłanki KO Kingi Gajewskiej

Dla mnie bez wątpienia było to zatrzymanie. Policja, jak i pan minister Kamiński twierdzili, że to nie jest zatrzymanie, tylko doprowadzenie do wylegitymowania. Mogła przejść? Nie mogła przejść - stwierdziła Łętowska.

Łętowska: Niechże policja nie ściemnia

Chodzi o to, co zrobiono. W związku z tym, przepraszam bardzo, niechże policja nie ściemnia - zaapelowała była RPO

Dla mnie państwo prawa skończyło się w momencie wyborów prezydenckich, dlatego że one były zrobione z naruszeniem konstytucji, a to jest kluczowy element demokracji, demokratycznego państwa prawa - skomentowała. W związku z tym my w tej chwili żyjemy w państwie policyjnym - oceniła była Rzecznik Praw Obywatelskich .