Portal informuje w poniedziałek, że na czele rankingu, po trzech miesiącach przerwy, znalazł się prezydent Andrzej Duda. Prezydentowi ufa we wrześniu 44,1 proc. badanych. To wyraźny wzrost, o 5,6 pkt proc., w porównaniu do sierpniowego pomiaru. Negatywne zdanie o polityku ma obecnie 48,3 proc. osób, a neutralne 7,6 proc.

Na drugim miejscu w rankingu zaufania znalazł się Rafał Trzaskowski. Onet podaje, że prezydent Warszawy stracił fotel lidera przez stagnację jego notowań. Według sondażu ufa mu 38,7 proc. badanych — to mniej o 0,1 pkt proc. w porównaniu do sierpnia. Brak zaufania do polityka opozycji zadeklarowało 42,3 proc. osób. Neutralne zdanie ma o nim 18,2 proc.

Podium rankingu w tym miesiącu zamyka Mateusz Morawiecki. Premier po kryzysie notowań w sierpniu może cieszyć się z ich poprawy. W najnowszym sondażu odnotował 36,7 proc. pozytywnych wskazań. To wzrost o 4,4 pkt proc. Brak zaufania do szefa rządu zadeklarowało 55,4 proc. osób, a neutralne zdanie ma o nim 7,3 proc. ankietowanych.

Czołówkę ściga Donald Tusk

Portal podaje, że „czołówkę ściga Donald Tusk”. Lider Platformy Obywatelskiej, który miesiąc temu zajął czwartą pozycję ex aequo z premierem, w tym miesiącu również zyskał zaufanie badanych, choć nieco mniejsze. W jego przypadku to wzrost o 3,8 pkt do poziomu 36,1 proc. Polityk może się jednak pochwalić wyraźnym, ponad 9 proc. spadkiem nieufności. W tej chwili negatywne uczucia wzbudza u 50,6 proc. osób, a neutralnie wypowiada się o nim 6,2 proc. uczestników badania.

Portal podaje, że "po zdobyciu podium w sierpniu, co było pewną niespodzianką, Jarosław Kaczyński” zajął we wrześniowym rankingu piąte miejsce z zaufaniem na poziomie 32,7 proc. To mniej o 1,1 pkt proc.

Zbliżony poziom zaufania zdobyli będący na kolejnych miejscach wiceprezesi PiS: Beata Szydło (31,6 proc.) oraz Mariusz Błaszczak (30,9 proc.).

Pierwszą dziesiątkę zamykają: prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz — 29,7 proc. (+4,6 pkt proc.), współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń — 29,1 proc. (-1,5 pkt proc.) oraz lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro — 27,6 proc. (+4,8 pkt proc.).

Potężny wzrost nieufności dla Kołodziejczaka

Onet wskazuje, że wśród pozostałych osób znajdujących się w rankingu, na uwagę zasługują notowania Michała Kołodziejczaka. Lider Agrounii zanotował potężny wzrost nieufności o 22,4 pkt do poziomu 64,2 proc. Tym samym stał się osobą, której badani w sondażu IBRIS dla Onetu ufają najmniej. Jednocześnie polityk stał się dużo bardziej rozpoznawalny. Obecnie nie zna go 14,3 proc. Jeszcze miesiąc temu było to 33,5 proc.

Biorąc pod uwagę negatywne odpowiedzi wobec innych osób, liderami antyrankingu zaufania są jeszcze prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak oraz minister edukacji Przemysław Czarnek. Zdobyli odpowiednio 60,4 oraz 59,2 proc. negatywnych wskazań.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 21 i 22 września na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).