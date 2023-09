W spocie dodano, że "według doktryny obronnej czasów Tuska, linia obronna Polski miała się opierać na Wiśle". "O tym są te wybory, chodzi o Bezpieczną Przyszłość Polaków" - wskazano.

"Dwie zagadki"

W spocie premier Mateusz Morawiecki mówi o "dwóch zagadkach". - Pierwsza - jak nazywa się człowiek, który chciał połowę Polski, miliony ludzi, tysiące miejscowości zostawić na pastwę rosyjskich zbrodniarzy? Tak, to Donald Tusk - powiedział szef rządu.

A jak powinno wyglądać logo jego partii po odkryciu planów Platformy Obywatelskiej? - pytał. Po zadanym przez premiera pytaniu w spocie PiS pojawiło się zmienione logo Platformy Obywatelskiej - przedstawiające kontury Polski oparte od wschodu na linii Wisły.

I to wcale nie jest śmieszne, bo oni znowu chcą rządzić. To są niebezpieczni ludzie. Nie możemy dopuścić do powrotu nieobliczalnych polityków do władzy - podkreślił Morawiecki.