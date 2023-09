Reklama

Według naszych ustaleń w ciągu ostatniego roku wpłynęło do Polski ponad milion ton węgla z portów rosyjskich - Sankt Petersburg i Wyborg. Embargo UE jest prawdopodobnie omijane - mówił senator na konferencji prasowej.

Transport realizowany jest regularnie małymi jednostkami do 2 tys. ton. Według naszego informatora wynika to z tego, by transport mniej rzucał się w oczy, ale pływa on bardzo często. Załogi tych statków to Rosjanie, nawet jeśli statki pływają pod banderą Malty lub Cypru. Marynarze rosyjscy są wpuszczani do polskich portów - dodał.

Reklama

Śledztwo Brejzy

Ustaliliśmy to poprzez kilkutygodniowe śledztwo, poprzez ostatnie dni spędzone na interwencjach senatorskich w porcie w Szczecinie - powiedział Brejza. Kapitanem statku jest Rosjanin o imieniu Giennadij - dodał.

Nagrania z otwierania ładowni

W poniedziałek po 1:00 w nocy w Szczecinie zarejestrowaliśmy statek Roseburg, wg moich ustaleń kapitan i załoga to Rosjanie. Wwiózł węgiel z portu w Wyborgu. (dokumenty i kontrolę realizował z grupą 3 współpracowników - napisał poityk dołączając nagranie.

O 3:00 w porcie w Szczecinie rozpoczęło się otwieranie ładowni - dodał Brejza.

Wyładunek węgla z rosyjskiego portu w Szczecinie, rosyjscy marynarze mają chwilę na odpoczynek. Statek oczywiście pod banderą nie Rosji, ale Antigua i Barbudy - ujawnił.

Oficer był roztrzęsiony. Powiedział, że jest pionkiem w grze

Od godzin rannych rozpoczął się wyładunek dźwigami w basenie górniczym. Gotowe są obok wagony. Widzieliśmy też w nocy, że te wagony były zasypywane węglem z hałd, które tam są gromadzone - mówił Brejza.

Senator mówił, że godzinie 4 nad ranem byli w kapitanacie na kontroli. Oficer roztrzęsiony stwierdził, że on nie ma na to wpływu, nic nie wie i jest - jak to powiedział pionkiem w grze - mówił Brejza.

O godzinie 7 przeprowadził kontrolę w kapitanacie. Przyjął nas już kapitan. Udało się sprawdzić w systemie, jaki to jest statek i ten statek rzeczywiście płynął z Wyborga - dodał.

Reklama

Brejza skontrolował również Urząd Morski w Szczecinie i Krajową Administrację Skarbową w Szczecinie. Grupa urzędników rozłożyła ręce i powiedzieli, że ten węgiel jest rzucany w trybie uproszczonym i nie mają możliwości de facto technicznej zweryfikowania tak naprawdę, co to jest za węgiel, opierają się na papierach - powiedział.

Brejza zawiesił kampanię

Krzysztof Brejza w niedzielę napisał w swoich mediach społecznościowych, że "zawiesza swoją kampanię" i "jest w drodze na drugi koniec Polski". Napisał, że chce sprawdzić "zaskakujące informacje od swoich informatorów".