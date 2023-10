Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy jeśli Konfederacja przejmie władzę to będzie można strzelać do imigrantów Przemysław Wipler odpowiada: Jeśli nie będzie innych metod, to tak - zapowiada w Radiu ZET polityk Konfederacji.

Gość Radia ZET stwierdził, że Konfederacja jeśli wygra w wyborach parlamentarnych to pozwoli strzelać do imigrantów. Tak, jeśli nie będzie innych metod - ocenia Przemysław Wipler. Polityk odpowiedział też na pytanie dotyczące religii. Czy powinna być wyprowadzona ze szkół do parafii? Zdziwię – tak. W taki sposób, jak jest ona teraz prowadzona powinno się to skończyć – twierdzi polityk. Wipler: Bosak naszym kandydatem na marszałka Sejmu Wipler został zapytany, kto będzie premierem po wyborach parlamentarnych. Zanim wybierzemy premiera, będą inne ważne decyzje – np. wybór marszałka Sejmu. Jeśli będzie pat, to my nie poprzemy nikogo innego, niż nasz kandydat do prezydium Sejmu – mówi. Kto jest tym kandydatem? "Doświadczony parlamentarzysta, człowiek dialogu, lubiany, sympatyczny, który wychodzi ze swoim przekazem mocno poza elektorat Konfederacji, nazywa się Krzysztof Bosak". Weronika Papiernik