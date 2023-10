Łukasz Mejza z Prawa i Sprawiedliwości wszedł do Sejmu. "Byłam wręcz pewna, że ten człowiek zostanie rozliczony przez społeczeństwo za to, co uczynił nam i innym chorym dzieciom oraz ich rodzinom" - mówiła w rozmowie z portalem RadioZET.pl Paulina Materna, mama dziewczynki chorej na mukowiscydozę, której firma polityka obiecywała leczenie.

Afera

"Mejza ma mandat!!!! ZG nie dała rady szok. Mejza ponad 10 000 głosów" - skomentował wynik Łukasza Mejzy Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

Pod koniec 2021 r. Wirtualna Polska opisała działalność dawnej firmy Mejzy oferującej wyjazdy zagraniczne osobom nieuleczalnie chorym (w tym dzieciom), m.in. na nowotwory, Alzheimera czy Parkinsona. Firma miała oferować kosztowne leczenie metodami uznawanymi na całym świecie za niesprawdzone i niebezpieczne.

Smutek? Szok i niedowierzanie? Nowy Sejm bez Korwin-Mikkego, Mejzy, Kowalskiego i Czarzastego?

"Największa niesprawiedliwość"

Otrzymanie mandatu przez Łukasza Mejzę jest największą niesprawiedliwością. Byłam wręcz pewna, że ten człowiek zostanie rozliczony przez społeczeństwo za to, co uczynił nam i innym chorym dzieciom oraz ich rodzinom - mówiła w rozmowie z portalem RadioZET.pl Paulina Materna.

Zrobię wszystko, aby ten człowiek został pozbawiony mandatu i aby rozliczyła go prokuratura i sądy za krzywdę i stracone półtora roku życia, które zafundował nam i naszej Poli - dodała.

Łukasz Mejza kandydował do Sejmu z 11 miejsca listy PiS w okręgu zielonogórskim.

Olga Papiernik