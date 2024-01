"Pamiętacie w nocy z 11 na 12 października kiedy plakaty wyborcze zaśmieciły dużą cześć miasta? Mówiłem, że nie ma na to zgody i nie będzie tolerancji dla takich skandalicznych ekscesów. Wszystko zostało zdjęte i policzone, jest decyzja o karze, wynosi ona ponad 78 500 zł. Jest to już decyzja prawomocna. Oznacza to, iż cała procedura została zakończona" - napisał w serwisie X Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

"Billboardy reklamowe pojawiły się na słupach oraz barierkach m.in. przy Szosie Kisielińskiej, na os. Pomorskim i Śląskim, ale też przy ul. Polanka, Herberta, Ułańskiej, Westerplatte, czy Bema" - przypomina prezydent Zielonej Góry. Dodaje: "Magistrat na moje polecenie od razu rozpoczął porządkowanie miasta. Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej, Straży Miejskiej, Wydziału Zarządzania Drogami, jeszcze tego samego dnia usunęli nielegalnie rozwieszone plakaty". Reklama "Łącznie było 1187 reklam" "Łącznie - wylicza Kubicki - było to 1187 reklam w postaci billboardów informacyjnych o wymiarach 1 m x 0,7 m oraz 13 banerów informacyjnych o wymiarach 1 m x 3 m. Czemu wymiar jest ważny i ilość? Od tego zależy wysokość kary za wykorzystanie terenów miasta bez pozwolenia" - podsumowuje. Reklama "Zgodnie z uchwały Rady Miasta z 21 stycznia 2020 roku oraz 30 listopada 2021 roku, wyliczono karę pieniężną wynoszącą ok. 78 500zł" - informuje prezydent miasta, dodając, że o decyzji administracyjnej poinformowano komitet wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, jak i samego Łukasza Mejzę. "Dostaliśmy zgłoszenie" 12 października 2023 roku profil Społeczeństwo Obywatelskie - Zielona Góra na Facebooku napisał o sprawie nielegalnie rozwieszonych plakatów wyborczych Łukasza Mejzy, który w wyborach parlamentarnych startował z list Prawa i Sprawiedliwości. Powiązane Uroczystość wręczenia nowym posłom zaświadczeń o wyborze. Mejza wybuczany

