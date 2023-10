Zadziwiło mnie trochę, że prezydent oczekuje od naszej strony umowy koalicyjnej, a nie oczekuje tego od PiS. Może dobre by było, panie prezydencie, żeby obie strony pokazały umowę kolacyjną z zaprezentowaną większością – Mówi Gość Radia ZET, wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski.

Reklama

Nawet moje wnuki, które chodzą do przedszkola wiedzą, że większość może być tylko jedna. Jeśli prezydent powziął wiedzę, że są 2 większości - gdzieś ta większość jest realna, a gdzieś nie - dodaje polityk Trzeciej Drogi. Wyobrażam sobie, że przejęcie władzy nie będzie miało charakteru aksamitnego - mówi polityk.

Reklama

"Świat patrzy na to, co dzieje się w Polsce"

Gość Bogdana Rymanowskiego ocenia, że Andrzej Duda naprawdę zastawia się, kogo desygnować na premiera. Dlatego, że także pewnie świat patrzy na to, co dzieje się w Polsce - uważa Piotr Zgorzelski. Dopytywany o to, czy prezydent może z kimś konsultować tę decyzję, czy ktoś na niego naciska, wicemarszałek odpowiada: Mogę sobie wyobrazić, że prezydent bierze pod uwagę także oczekiwanie świata wolnego, demokratycznego. Zdaniem gościa Radia ZET, pewnie, by czas demokracji mógł być realny, być może trzeba podpowiedzieć prezydentowi, że Polska znów wraca do rodziny krajów demokratycznych.

"Nie było rozmów z PiS"

Reklama

Rozmowy nie idą i nigdy nie szły. W sprawach koalicji - zaręczam, nie spotykamy się z politykami PiS - mówi Piotr Zgorzelski i dodaje, że może przysiąc, że rozmów na temat wspólnego rządu nie było. Przynajmniej w mojej obecności i z moim udziałem - zaznacza.

"Wielu posłów PSL tego nie poprze"

Pytany o współprzewodniczącą Razem, która mówiła wczoraj w Radiu ZET, że absolutnym minimum, które powinno być wpisane do umowy koalicyjnej jest dekryminalizacja aborcji, polityk PSL odpowiada: Moim zdaniem wielu posłów PSL nie zagłosuje za takimi rozwiązaniami. Wicemarszałek dodaje, że pani senator może takie postulaty formułować, nawet koledzy z Lewicy mogą je wkładać do umowy koalicyjnej, ale wiedzą, że w PSL nie ma dyscypliny, a wielu posłów ma poglądy konserwatywne.

Zgodzę się na jedno, by zakończyć piekło kobiet, a można to zrobić uznając za nieważne orzeczenie TK i na bazie kompromisu wypracować dobre rozwiązania – mówi Gość Radia ZET. Jego zdaniem orzeczenie TK można jednoznacznie unieważnić. Jak? - W orzeczeniu brali udział sędziowie dublerzy, którzy nie byli prawidłowo powołani. Zrobito Sejm. Sejm wskaże, że sędziowie nie byli prawidłowo wybrani - tłumaczy polityk ludowców.

Kto będzie marszałkiem seniorem?

Kto zostanie marszałkiem seniorem? - Życzyłbym sobie, by w kryterium mieściło się, że najstarszy stażem parlamentarnym. A taki ma minister Marek Sawicki - odpowiada Piotr Zgorzelski. Co, jeśli będzie to Ryszard Terlecki? Spodziewałbym się, że np. przyjmie ślubowanie od posłów i ogłosi przerwę. Widzimy, że lubi wychodzić na papierosa, może będzie potrzebował zapalić na przykład - dodaje.