Prezes TK została zapytana m.in. o wypowiedzi polityków i przedstawicieli sędziowskich odnoszących się do zmian w wymiarze sprawiedliwości po październikowych wyborach parlamentarnych. "Zawstydza mnie, że prawnicy, osoby które uważają się za autorytety uważają, że można uchwałą zmienić ustawę, uchylić ustawę i tak dalej. To jest właśnie nawoływanie do naruszania praworządności" – powiedziała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska w TVP Info.