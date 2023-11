Koalicja Obywatelska obiecała 100 konkretów, które chciałaby wprowadzić przez pierwsze sto dni rządów.

100 konkretów na pierwsze sto dni rządów

Wśród nich jest obniżenie podatków, podwyżki dla nauczycieli, czy kredyt 0 procent na zakup pierwszego mieszkania.

Reklama

Balcerowicz: Przeczytałem materiał PO

Reklama

Przeczytałem materiał PO "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów". Zawiera wiele szczegółowych obietnic, a milczy w sprawach zasadniczych: stanu gospodarki po PiS, skąd wziąć pieniądze, co zrobić, by nasza gospodarka nie wpadła w stan bliski stagnacji. To ma być programu rządu?! - napisal Leszek Balcerowicz.