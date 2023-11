Urbaniak był jedynym kandydatem zgłoszonym na przewodniczącego tej komisji.

Po wyborze szefa komisji posłowie zgłosili trzech kandydatów na wiceprzewodniczących, którymi zostali posłowie: Tomasz Głogowski (KO), Kazimierz Smoliński (PiS) i Łukasz Osmalak (Polska 2050 - Trzecia Droga).

Działania Komisji

Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z wyrażeniem przez Sejm zgody na pociągnięcie posła, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia albo aresztowanie bądź zatrzymanie; z warunkami wykonywania przez posłów mandatu poselskiego, jego wygaśnięcia; z działalnością biur poselskich; dotyczące wykładni i stosowania Regulaminu Sejmu oraz dokonywania analiz skarg i wniosków kierowanych do Sejmu i jego organów; rozpatrywanie zarzutów niewykonywania przez posłów obowiązków poselskich; sprawowanie stałego nadzoru nad pracą Kancelarii Sejmu.