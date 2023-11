W Radiu ZET Tomasz Siemoniak odniósł się do obrad nowego Sejmu oraz próby stworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego. - Mamy do czynienia z dziwaczną sytuacją, gdzie premier Morawiecki otrzymał misję przedwczoraj i próbuje utworzyć rząd. Powinniśmy się interesować, jacy to tam ministrowie się znajdą, kto zechce się ośmieszać - mówił wiceprzewodniczący PO - Tomasz Siemoniak.

- Groteska po prostu. Po poniedziałku nie ma żądnych wątpliwości, kto ma w Sejmie większość. Głosowania, wybór marszałka, prezydium Sejmu pokazały to. Również wczorajsze głosowania nad nowymi członkami KRS. Mamy do czynienia z ośmieszaniem państwa. Widać gołym okiem obsadzanie swoich, jeszcze jakieś decyzje, przyznawanie kolejnych willi. Myślę, że jest to ekipa, która nie potrafi rozstać się z władzą – stwierdził Siemoniak.

Siemoniak: Kto będzie chciał poudawać ministra przez dwa tygodnie?

- Kto będzie taką osobą, która chce poudawać przez dwa tygodnie ministra? Jak normalni ludzie mogą się pisać na coś takiego, jak udawanie, że jest się rządem? Morawiecki to firmuje. Jeżeli jeszcze jacyś nowi ministrowie się znajdą powołani na dwa tygodnie, to jest śmieszne. Poczekamy co to za nowe osoby. Kto będzie taką osobą, która chce poudawać przez dwa tygodnie ministra? Wziąć pensję, podjąć jakieś decyzje. Przecież to jest niepoważne – mówił polityk.