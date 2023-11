Były wicepremier Jarosław Gowin został zatrudniony w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza. Na razie nie ma informacji, czym będzie się zajmował w nowej pracy.

Jarosław Gowin - kariera

Jarosław Gowin to polski polityk, filozof i publicysta. Urodził się 4 grudnia 1961 roku w Krakowie. Pełnił funkcję Ministra Sprawiedliwości od 2011 do 2013 roku oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2015 do 2020 roku . Był również Wicepremierem RP od 2015 do 2020 roku oraz ponownie od 2020 do 2021 roku.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców to instytucja, która stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Polsce. Rzecznik MŚP działa na rzecz wprowadzenia w życie zapisów Konstytucji Biznesu, a także występuje do właściwych organów władzy publicznej o zmianę przepisów, które są szkodliwe dla rozwoju przedsiębiorczości lub o wprowadzenie takich, które poprawią i usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorców w Polsce.