Oczyścimy wymiar sprawiedliwości z tego typu ludzi - dodała.

Opublikowano film w mediach społecznościowych, gdzie posłanka Gasiuk-Pichowicz opisuje całe zajście i wnosi o przerwę.

Skandal w KRS. "Wcisnę to pani w gardło"

Incydent opisał senatorKrzysztof Kwiatkowski. Skandal w KRS. Przed chwilą na sali posiedzeń KRS, Maciej NAWACKI do posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz odezwał się następująco: „Odszczeka to Pani”, "Wcisnę to Pani w gardło”😱Takiej sytacji w KRS nigdy nie było - napisał na portalu X.

Sędzia M. Nawacki obraził Panią poseł Gasiuk_Pihowicz! I wiecie co - brakuje mu takiej zwykłej, męskiej odwagi by przeprosić. A jeszcze chce wmówić obecnym na posiedzeniu, że obraźliwe słowa padły w „ słusznej sprawie”. Szok napisał poseł Polski 2050 Tomasz Zimoch.

Co się dzieje w KRS?

Posłowie Tomasz Zimoch (Polska 2050), Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO), Robert Kropiwnicki (KO) i Anna Maria Żukowska (Lewica) zostali tydzień temu wybrani przez Sejm do Krajowej Rady Sądownictwa.

Podczas konferencji w Sejmie poseł PiS Krzysztof Szczucki odniósł się m.in. do wypowiedź posłanki KO Kamili Gasiuk-Pihowicz, która przed posiedzeniem KRS powiedziała: Dzisiaj jest początek końca neo-KRS. Wzywamy 15 nielegalnych sędziów-członków KRS do tego, aby ustąpili - powiedziała we wtorek członkini KRS. Dodała, że kadencja 15 sędziów KRS nie jest chroniona konstytucją, bo "zostali wybrani przy jej złamaniu".

Absolutnie nie mogą być przeprowadzane żadne konkursy na stanowiska sędziowskie przez obecną KRS, która nadal jest w składzie nieznanym polskiej konstytucji. Musimy zatrzymać pogłębianie chaosu i odbieranie obywatelom prawa do sądu – podkreśla. Krajowa Rada Sądownictwa w nowej odsłonie działa już drugą kadencję, jest legalna, działa zgodnie z konstytucją – powiedział Szczucki.

Z kolei wiceszef MSZ Paweł Jabłoński zaznaczył, że "Krajowa Rada Sądownictwa pod rządami poprzedniej ustawy była ciałem całkowicie zamkniętym, nikt tak do końca nie widział, co tam się dzieje". Standardy przejrzystości zostały wprowadzone w ustawie, którą – jak dzisiaj sygnalizują trzy partie sejmowe - chcą uchwałą unieważnić – powiedział Jabłoński.