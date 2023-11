Posłowie Tomasz Zimoch (Polska 2050), Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO), Robert Kropiwnicki (KO) i Anna Maria Żukowska (Lewica) zostali tydzień temu wybrani przez Sejm do Krajowej Rady Sądownictwa.

Podczas wtorkowej konferencji w Sejmie poseł PiS Krzysztof Szczucki odniósł się m.in. do wypowiedź posłanki KO Kamili Gasiuk-Pihowicz, która tego dnia na konferencji prasowej przed posiedzeniem KRS powiedziała: - Dzisiaj jest początek końca neo-KRS. Wzywamy 15 nielegalnych sędziów-członków KRS do tego, aby ustąpili - powiedziała we wtorek członkini KRS. Dodała, że kadencja 15 sędziów KRS nie jest chroniona konstytucją, bo "zostali wybrani przy jej złamaniu". - Krajowa Rada Sądownictwa w nowej odsłonie działa już drugą kadencję, jest legalna, działa zgodnie z konstytucją – podkreślił Szczucki.

Z kolei wiceszef MSZ Paweł Jabłoński zaznaczył, że podczas konferencji przed posiedzeniem KRS "padała teza, że posłowie domagają się tego, żeby w końcu posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa były otwarte dla mediów, żeby media mogły wejść do środka". - Chciałbym przypomnieć, że zasadę, iż posiedzenia KRS są na żywo transmitowane w internecie oraz każdy może obejrzeć i dokładnie śledzić, jak poszczególni sędziowie są wybierani, wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej tego nie było - podkreślił.

Zaznaczył, że "Krajowa Rada Sądownictwa pod rządami poprzedniej ustawy była ciałem całkowicie zamkniętym, nikt tak do końca nie widział, co tam się dzieje". - Standardy przejrzystości zostały wprowadzone w ustawie, którą – jak dzisiaj sygnalizują trzy partie sejmowe - chcą uchwałą unieważnić – powiedział Jabłoński.

Krajowa Rada Sądownictwa

Rada składa się z 25 członków - Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministra sprawiedliwości, jednej osoby powołanej przez Prezydenta RP, piętnastu sędziów spośród: sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych, z uwzględnieniem (w miarę możliwości) reprezentacji sędziów różnych rodzajów i szczebli sądów. Kompetencję do wyboru 15 członków KRS spośród sędziów realizuje Sejm, który rozpatruje kandydatury zgłaszane przez grupę co najmniej 25 sędziów lub grupę co najmniej 2000 obywateli polskich. Sejm wybiera spośród posłów 4 członków KRS, a Senat dwóch.