Byłoby niezwykle istotne, żeby w porozumieniu z Komisją Europejską przedstawiciele polskiego i ukraińskiego rządu czym prędzej uregulowali tę kwestię - mówił Cimoszewicz a RMF FM.

Konsekwencje decyzji Komisji i utrata konkurencji przez polskich przewoźników

Były premier, w rozmowie z RMF FM, wyraził swoje zdanie na temat sytuacji przewoźników. Zasugerował, że urzędnicy Komisji mogli nie dostrzec wszystkich konsekwencji swojej decyzji o zwolnieniu ukraińskich przewoźników z systemu upoważnień. W efekcie polscy przewoźnicy ponoszą wyższe koszty, co wynika z regulacji unijnych, i tracą konkurencję.

Poszukiwanie rozwiązania: zezwolenia dla transportu i przywileje dla określonych ładunków

Podkreślił, że z odpowiednią wolą i zrozumieniem sytuacji, można znaleźć rozwiązanie. Zasugerował częściowe przywrócenie zezwoleń dla transportu, ale jednocześnie umożliwienie pewnych przywilejów, ale tylko dla określonych rodzajów ładunków, które są potrzebne Ukrainie w czasie wojny.

W kontekście różnic gospodarczych między Ukrainą a Polską, zauważył, że prawdziwe problemy mogą pojawić się, gdy Ukraina przystąpi do Unii Europejskiej. Wskazał na konieczność dyskusji na temat wspólnej polityki rolnej i zmian w traktatach unijnych.

Konieczność dyskusji na temat wspólnej polityki rolnej i zmian w traktatach unijnych

Na koniec rozmowy odniósł się do głosowania w PE na temat zmian w traktatach unijnych. Podkreślił, że Parlament Europejski ma tylko uprawnienia do rozpoczęcia rozmów na ten temat. Wyraził przekonanie, że UE musi być zdolna do dostosowania się do zmian na świecie, aby uniknąć marginalizacji.