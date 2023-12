Blokada ciężarówek na granicy z Ukrainą

Jak informuje Agencja Reutera, Ukraina użyje pociągów do przemieszczania zablokowanych ciężarówek przez polską granicę. Ukraińskie władze twierdzą, że około 3 tys. ciężarówek jest zablokowanych po polskiej stronie.

Agencja przypomina, że protesty polskich kierowcówciężarówek rozpoczęły się w zeszłym miesiącu przeciwko warunkom dostępu do unijnego rynku dla ukraińskich ciężarówek. Zablokowane zostały główne trasy transportowe na Ukrainę, co doprowadziło do wzrostu cen paliwa i niektórych artykułów spożywczych, a także opóźnień w dostawach dronów dla ukraińskiej armii.

Wpierw pojedzie pociąg testowy

Jak poinformował Walerij Tkaczow, zastępca dyrektora działu handlowego ukraińskich kolei, "mamy już 23 załadowane wagony kontenerowe z ciężarówkami". Operacja rozpocznie się od transportu testowego. Następnie transport zostanie uruchomiony "na pełną skalę".

Obecnie strony ukraińska i polska mają uzgadniać kwestie techniczne.