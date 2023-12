Dodała, że znaczna ilość mieszkańców wsi protestowała przeciwko wiatrakom. Chodzi o gospodarowanie gruntami, hałas, wywłaszczenie - wyliczała.

"Silne lobby"

Anna Gembicka zwróciła uwagę, że to efekt prowadzonego lobby w kwestii budowy wiatraków w Polsce. Wystarczy zobaczyć, które firmy skorzystały na tym, że ustawa w tej kwestii została złożona. Służby powinny sprawdzić, czy aby któryś z posłów nie nabył akcji takiej firmy przed złożeniem tej ustawy - oceniła.

Minister rolnictwa o ustawie wiatrakowej: To szantaż

Zresztą, w kontekście samej ustawy, Anna Gembicka mówi wprost, o co, jej zdaniem, tak naprawdę chodzi. Jak podkreśla, jest to swego rodzaju szantaż. Zamrozimy ceny, ale w zamian za to musi być prostsza procedura wywłaszczeń - argumentowała swój punkt widzenia.

Odniosła się też do propozycji Prawa i Sprawiedliwości, którą torpeduje premier Mateusz Morawiecki aby w sprawie ustawy wiatrakowej powołano komisje śledczą. Premier domaga się żeby sprawdzić powiązania, bo codziennie ukazują się artykuły mówiące o tym, że osoby z większości parlamentarnej miały kontakt z pewnymi organizacjami i już wiele lat temu podnosiły kwestię wywłaszczeń przy inwestycjach celu publicznego. Warto to zbadać - oceniła.

Ustawa wiatrakowa

Afera wybuchła po tym, jak posłowie sejmowej większości (Polska 2050, Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska) złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy dot. wsparcia odbiorców energii. Ten ma za zadanie przedłużyć zamrożenie cen energii do 30 czerwca 2024 roku. Projekt zawiera również przepisy, które zliberalizują proces budowy farm wiatrowych i samych wiatraków w Polsce. Propozycja posłów dotychczasowej opozycji spotkała się z krytyką polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy domagają się uruchomienia komisji śledczej w tej sprawie.

Anna Gembicka. Kim jest nowa minister rolnictwa?

Anna Gembicka pochodzi z Włocławka, urodziła się w 1991 roku. Nim została mianowana przez Mateusza Morawieckiego ministrem rolnictwa pracowała na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Pełniła też funkcję pełnomocnika rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Z wykształcenia jest prawniczką. Do Sejmu dostała się w 2019 roku. W 2023 roku ponownie uzyskała mandat posła na Sejm.