Choć konflikt między narodem palestyńskim a izraelskim trwa już od dziesięcioleci, to właśnie jesteśmy świadkami jednego z najbardziej krwawych rozdziałów tego sporu. 7 października br., bojownicy palestyńskiego Hamasu zaatakowali terytorium Izraela. Od tego momentu trwa operacja zbrojna izraelskiej armii wymierzona w Strefę Gazy. Jej celem, co potwierdza wielu ekspertów, jest likwidacja Hamasu - organizacji terrorystycznej.

Ambasador Palestyny: Izrael morduje codziennie

W porannej rozmowie na antenie radia RMF FM ambasador Palestyny w PolsceMahmoud Khalifa zaprezentował palestyński punkt widzenia na trwający konflikt. Wczoraj w nocy Izrael atakował obozy dla uchodźców. Jego zbrodnicze czyny dokonywane są codziennie - powiedział.

Jak podkreślił, "to jest po prostu wojna". Izrael dokonuje w Strefie Gazy ludobójstwa? To mało powiedziane - wskazał dyplomata.

"Historia nie zaczęła się 7 października"

Prowadzący program zapytał dyplomatę o to, czy palestyńska administracja potępi zbrodnie Hamasu?A czy Izrael potępia osadników za ich zbrodnie przeciwko narodowi palestyńskiemu? - odpowiedział Khalifa. Zapytał również retorycznie, czy Izrael potępi zbrodnie, których dokonuje na narodzie palestyńskim od 75 lat.

jest w stanie potępiać akcje zbrodnicze wobec narodu palestyńskiego, które trwają od 75 lat?

Zwrócił także uwagę na to, że historia wojny Izraela z Palestyną nie zaczęła się od ataku palestyńskich bojowników 7 października. Jednocześnie - jak przekonuje Khalifa - Palestyna uznaje prawo Izraela do istnienia, tym samym zasugerował, że Palestyńczycy nie dążą do unicestwienia narodu izraelskiego. Podpisaliśmy z Izraelem traktat pokojowy. Jeśli podpisujemy traktat pokojowy, to znaczy, że uznaliśmy siebie nawzajem – podnosił w rozmowie z radiem.

Podkreślał, że Hamas jest zwolennikiem "rozwiązania dwupaństwowego".

Ambasador Palestyny: Jerozolima jest stolicą Palestyny

W trakcie rozmowy palestyński dyplomata odniósł się także do kwestii spornej między stronami konfliktu, jaką stanowi Jerozolima. Oba narody uważają, że to miasto należy do nich. Izrael może uważać, że Warszawa jest jego stolicą, ale trzeba patrzeć na cały konflikt z punktu widzenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jerozolima to stolica Palestyny- podsumował.

Mahmud Khalifa pełni funkcję dziekana arabskiego korpusu dyplomatycznego w Polsce. Z wykształcenia jest dziennikarzem, studiował w Polsce. W przeszłości piastował funkcję ministra informacji Autonomii Palestyńskiej.