Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby najwyższy wynik w wyborach parlamentarnych, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. To wniosek, jaki możemy wyciągnąć z najnowszego sondażu poparcia Polaków dla poszczególnych partii. W porównaniu do listopada, PiS notuje wzrosty - traci za to Lewica i Konfederacja.