Według sondażu IBRiS dla Onetu, Szymon Hołownia po raz drugi znalazł się na czele rankingu zaufania, zdobywając 45,6% zaufania (30,5% zdecydowanie, 15,1% raczej), co oznacza spadek o 3,4 punkty procentowe w porównaniu z listopadem, gdy osiągnął wynik 49%. Politykowi nie ufa 31,8% badanych (-6,9 punktów procentowych), a neutralne zdanie ma o nim 22,6% (+11,5 punktów procentowych).

Kosiniak-Kamysz na drugim miejscu

Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremierowi i ministrowi obrony narodowej zaufało 43,8% uczestników sondażu (15,6% zdecydowanie, 28,1% raczej), co oznacza wzrost o 1,4 punktów procentowych w porównaniu do badania zrealizowanego w ubiegłym miesiącu. Negatywne zdanie ma o polityku 27,4% (-14,8 punktów procentowych), a neutralne 23,3% (+8,8 punktów procentowych).

Na ostatnim stopniu podium uplasował się Rafał Trzaskowski. Zaufanie do prezydenta Warszawy zadeklarowało w tym miesiącu 43,3% osób (19,9% zdecydowanie, 23,4% raczej), co oznacza spadek o 3,7 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Politykowi nie ufa w grudniu 35,2% (-5,9 punktów procentowych), a neutralne zdanie ma o nim 20,3% badanych (+9,5 punktów procentowych).

Spadek zaufania do prezydenta

Andrzej Duda uplasował się na czwartym miejscu. Prezydent RP w najnowszym badaniu zdobył zaufanie 38,7% osób. To mniej o 0,3 punktów procentowych niż miesiąc wcześniej. Brak zaufania do polityka zadeklarowało 39,5% (-13 punktów procentowych), a neutralne zdanie ma o nim 21,8% uczestników sondażu (+13,4 punktów procentowych).

Miejsca na podium w rankingu zaufania nie utrzymał Donald Tusk. Premier znalazł się poza ścisłą czołówką, ponieważ zdobył 37,5% pozytywnych wskazań. To mniej o 5,5 punktów procentowych w porównaniu do listopada. Negatywne uczucia wzbudza u 46,9% badanych (+1,3 punktów procentowych), a neutralnie wypowiada się o nim 14,6% ankietowanych (+3,3 punktów procentowych).

W rankingu zaufania do polityków Polski, w pierwszej dziesiątce znaleźli się: Włodzimierz Czarzasty z wynikiem 32% (-0,2 pkt), Robert Biedroń z wynikiem 32% (-0,3 pkt), Małgorzata Kidawa-Błońska z wynikiem 31% (+0,4 pkt), Mateusz Morawiecki z wynikiem 30,1% (-3,6 pkt) oraz Piotr Zgorzelski z wynikiem 29,7% (-1,5 pkt) 1.

Debiutanci

Warto zwrócić uwagę na debiut w rankingu czterech członków rządu. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z wynikiem 28% wypada najlepiej, także pod kątem rozpoznawalności. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski — 27,5 proc., ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk — 26,7 proc. i minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński — 24,6 proc.