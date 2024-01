W poniedziałek rano szef MS spotkał się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią w kwestii wygaszonych mandatów skazanych posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To pierwsze z serii spotkań w ramach konsultacji marszałka Sejmu w tej sprawie; zamierza się on także spotkać m.in. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem czy przewodniczącym PKW Sylwestrem Marciniakiem. Istnieje plan działania, natomiast uznałem za stosowne skonsultować go z najważniejszymi urzędnikami w państwie takimi, jak minister sprawiedliwości i rzecznik praw obywatelskich - mówił marszałek Sejmu.

Kwestia wygaszenia mandatów

Pytany przez dziennikarzu po spotkaniu Bodnar o kwestię wygaszenia mandatów stwierdził, że "to podstawa sporu". Myślę, że mamy tutaj jasną sytuację: panowie są skazani prawomocnym wyrokiem, ich mandaty zostały wygaszone. Natomiast przed Sądem Najwyższym trwa spór dotyczący tego, czy było to skuteczne - powiedział Bodnar.

Dopytywany, czy to znaczy, że SN odpowiada tylko za kwestie formalne ws. wygaszenia mandatów, Bodnar stwierdził, że "postępowanie przed Sądem Najwyższym ma charakter formalny". Sąd Najwyższy występuje trochę w roli notariusza sprawdzającego, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem. Tutaj mamy obowiązujący, prawomocny wyrok skazujący dwóch panów - pan marszałek nie miał innego wyjścia, jak wydać to postanowienie - powiedział.

Bodnar został zapytany, co doradził marszałkowi Sejmu w trakcie spotkania. Myślę, że pan marszałek teraz zbiera różne opinie; nie powiedziałem panu marszałkowi niczego innego niż to, co już wcześniej powiedziałem - stwierdził.

Skazanie Kamińskiego i Wąsika

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika.

W środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. W czwartek przed południem w sprawie odwołania Wąsika w Izbie Pracy SN podjęte zostało postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Następnie - w czwartek wczesnym popołudniem - poinformowano, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Macieja Wąsika. W piątek z kolei poinformowano, że ta sama izba uchyliła postanowienie marszałka Sejmu ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego.

Stanowisko prezydenta

Prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania w 2015 r. prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów.