Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik we wtorek w nocy zostali doprowadzeni do jednostki penitencjarnej. Głos w tej sprawie zabrała szefowa Kancelarii Prezydenta. "Prezydent Andrzej Duda zwróci się do głów państw i szefów instytucji międzynarodowych z pismem informującym, że mamy w Polsce do czynienia z łamaniem prawa i konstytucji przez władzę wykonawczą" - poinformowała Grażyna Ignaczak-Bandych.