Kilkaset osób demonstrowało wieczorem w Warszawie poparcie dla zatrzymanych we wtorek przez policję w Pałacu Prezydenckim Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Kamiński i Wąsik w areszcie

Dołączyli do nich posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Przed Areszt Śledczy Warszawa-Grochów, do którego doprowadzono we wtorek wieczorem Kamińskiego i Wąsikaprzybył m. in. Jarosław Kaczyński, Piotr Gliński i Rafał Bochenek.

Przychodzimy tutaj z poczucia solidarności wobec naszych kolegów. Tam (do Komendy Rejonowej Policji przy ul. Grenadierów) nas nie wpuszczono, tu pewnie też nas nie wpuszczą, mimo że jesteśmy posłami - mówił prezes PiS.

Giertych kpi z posłów PiS

Wiedziałem, że pisowcy będą w kolejkach stać do aresztu, ale nie sądziłem, że tak szybko - napisał mecenas Roman Giertych.