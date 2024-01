Spotkanie toczyło się w Ministerstwie Rolnictwa i miało na celu omówienie sytuacji wokół aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Tomasz Lepper, syn Andrzeja Leppera, był w centrum tzw. afery gruntowej, której echa wracają przy okazji sprawy Kamińskiego i Wąsika.

Kołodziejczak spotkał się z synem Andrzeja Leppera

Po spotkaniu Kołodziejczak napisał w serwisie X, że “Pan prezydent ze swoimi krystalicznym ludźmi powinien spojrzeć w oczy Tomasza Leppera, jego żony, ich szóstki dzieci i przyznać się, że są ludźmi, których Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skrzywdzili”.

"Prezydent staje po stronie oprawców"

Kołodziejczak uważa, że “prezydent staje po stronie oprawców"

Kaminski i Wąsik są autorami krzywd rodziny Andrzeja Leppera i trzeba o tym głośno mówić - napisał poseł.

Afera gruntowa

Afera gruntowa to potoczna nazwa afery korupcyjnej w Polsce, która wybuchła latem 2007 roku. Sprawa ta doprowadziła do dymisji wiceprezesa Rady Ministrów i ministra rolnictwa Andrzeja Leppera. Według informacji przekazywanych przez media, sprawa rozpoczęła się od rozpowiadanych przez dwóch biznesmenów informacji o tym, jakoby mogli oni odrolnić każdą działkę w Polsce. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mając na celu ujawnienie szczegółów sprawy, rozpoczęli wobec nich prowokację. Agenci podstawieni przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, podając się za przedsiębiorców ze Szwajcarii, zaproponowali im łapówkę w zamian za pomoc w odrolnieniu działki w Muntowie. Podczas akcji, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli rzekomo w posiadanie informacji mówiących o tym, że część łapówki miała trafić do Andrzeja Leppera, Janusza Maksymiuka i jeszcze jednej osoby. Sprawa ta doprowadziła do rozpadu rządzącej wówczas koalicji Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin oraz Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej.