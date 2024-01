Marek Suski, poseł PiS, relacjonował w Telewizji Republika, że stan zdrowia Mariusza Kamińskiego poprawił się po “podawaniu środków”.

Kamiński trafił na oddział szpitalny

Dyrektor więzienia mówił, że żywienie posła może być również podawane przez kroplówkę, ale jest to dość drogi zabieg. Marek Suski dodał, że “udało się dostarczyć telewizor”, który ma służyć Kamińskiemu. Niestety przyjęto tylko jeden odbiornik telewizyjny, radiowego nie przyjęto - dodał. Mariusz Kamiński znajduje się w pojedynczej celi szpitalnej, gdzie inni nie mają dostępu i jest chroniony - opowiedział poseł PiS.

Jest specjalnie doglądany, uruchomiono większą ilość kamer, jest więcej pracowników. Przed więzieniem w Radomiu odbywają się codziennie protesty zwolenników byłego ministra w rządzie PiS. Tak też słyszeliśmy, że dochodzą odgłosy do Mariusza Kamińskiego i że to go podtrzymuje na duchu - opowiadał Suski.

Kamiński i Wąsik skazani

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata więzienia w grudniu zeszłego roku za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Niektórzy politycy kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Kamiński i Wąsik zostali zatrzymani podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim. Obecnie przebywają w dwóch różnych jednostkach: Kamiński w Areszcie Śledczym w Radomiu, a Wąsik w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. Andrzej Duda poinformował, że wszczyna procedurę ułaskawieniową wobec obu polityków i zaapelował do prokuratora generalnego Adama Bodnara o jak najszybsze zwolnienie ich z zakładów karnych.