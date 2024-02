Adwokat Mariusza Kamińskiego - jak twierdzi RMF FM - chce, by Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN rozpatrzyła odwołanie od decyzji Izby Pracy. Mecenas Michał Zuchmantowicz domaga się także uchylenia postanowienia marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu oraz uznania, że decyzja Izby Pracy nie jest orzeczeniem SN.

Reklama

SN wyznaczył już skład sędziowski do rozpatrzenia odwołania, choć nie ma jeszcze daty rozprawy.

Kamiński i Wąsik zostali prawomocnie skazani

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień w związku z tzw. aferą gruntową z 2007 r. W związku z tym wyrokiem marszałek Sejmu wydał postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia ich mandatów poselskich. Odwołania Wąsika i Kamińskiego od decyzji o wygaśnięciu ich mandatów Hołownia skierował do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

Reklama

Do obu spraw wyznaczono składy sędziowskie i terminy posiedzeń niejawnych na 10 stycznia. W sprawie Wąsika skład sędziowski Izby Pracy złożony był z sędziów orzekających w SN po 2018 r., w sprawie Kamińskiego - z sędziów orzekających w tym sądzie jeszcze przed 2018 r. W sprawie odwołania Wąsika w Izbie Pracy SN wyznaczony do tej sprawy sędzia wydał postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, która 4 stycznia uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu posła Wąsika.

Dzień później Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła także decyzję marszałka Sejmu ws. wygaśnięcia mandatu poselskiego Kamińskiego. Niezależnie bowiem od przekazania przez marszałka Sejmu obu odwołań do Izby Pracy, już 29 grudnia ub.r. do SN bezpośrednio wpłynęły odwołania Kamińskiego i Wąsika złożone bez pośrednictwa marszałka Sejmu - skierowano je właśnie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Reklama

Publikacja decyzji Hołowni

10 stycznia Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie uwzględniła odwołania Kamińskiego od decyzji marszałka Hołowni o stwierdzeniu wygaśnięcia jego mandatu poselskiego. Tego samego dnia w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu tego polityka PiS