Tobiasz Adam Bocheński urodził się 15 grudnia 1987 roku w Łodzi. Jest synem profesora Tomasza Bocheńskiego. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2019 roku obronił rozprawę doktorską pt. “Cato’s Letters. Polityczno-prawny wymiar republikańsko-liberalnej syntezy” na tej samej uczelni.

Kariera polityczna

Bocheński rozpoczął swoją karierę polityczną jako asystent, a następnie doradca wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua. W lipcu 2017 roku został powołany na stanowisko dyrektora Biura Wojewody w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim1. 25 listopada 2019 roku premier Mateusz Morawiecki powierzył mu stanowisko wojewody łódzkiego. 18 kwietnia 2023 roku przeszedł na urząd wojewody mazowieckiego. 13 grudnia 2023 roku został odwołany z tego stanowiska.

Kandydatura na prezydenta Warszawy

Tobiasz Bocheński będzie kandydował na prezydenta Warszawy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jego kandydaturę ogłosił prezes PiS Jarosław Kaczyński. To piekielnie trudne zadanie, bo Warszawa to wielkie miasto. Jest bardzo wiele do zrobienia - mówił szef PiS. Wybory samorządowe 2024 odbędą się 7 i 21 kwietnia.