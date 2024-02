Gen. Różański o szansach Ukrainy w wojnie z Rosją

Generał Mirosław Różański, senator z Klubu Senackiego Trzecia Droga i były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, stwierdził w Radiu ZET, że "Europa się budzi i ma świadomość tego, że Putin nie tylko spogląda na Ukrainę. Tu jest chyba szansa na to, że Ukraina będzie jednak wsparta, że ta wojna może się zakończyć, choć może nie według pierwotnych oczekiwań, które zakładały, że Ukraina odzyska wszystkie swoje terytoria utracone, czyli Donbas i Krym".

Zdaniem polityka "wygrana Rosji wcale nie jest pewna". Bądźmy zupełnie szczerzy. Ukraina ma szansę zakończyć te wojnę, ale tylko i wyłącznie przy wydatnym wsparciu Zachodu. Jeżeli ono by nie nastąpiło, to wtedy byłaby sytuacja, w której naprawdę moglibyśmy się mocno obawiać - ocenił były wojskowy.

Różański o testowaniu NATO przez Putina

Nie można wykluczyć tego, że Rosja będzie oddziaływała na kraje NATO-owskie, czy to w cyberprzestrzeni, czy w wymiarze sabotażowym, ingerującym w funkcjonowanie państwa - mówił senator Różański. Myślę, że Putin testuje NATO cały czas, jeżeli weźmiemy pod uwagę naruszenia przestrzeni powietrznej krajów NATO- stwierdził były wojskowy.

Zdaniem gen. Różańskiego, liczbowo Rosja w stosunku do państw bałtyckich i Polski "ma przewagę niekwestionowaną". Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Nasze bezpieczeństwo oparte jest na Sojuszu Północnoatlantyckim - powiedział w Radiu ZET. Jego zdaniem, nawet gdyby putinowska Rosja zdecydowała się na atak na kraje bałtyckie, "to już by była otwarta formuła konfliktu z NATO".