Donald Tusk dołączył do trendu na TikToku. W zamieszczonym nagraniu premier tłumaczy, czym się zajmuje w swoim gabinecie.

Reklama

Dowcipne nagranie Tuska

Jestem premierem więc, to oczywiste, że musze załatwiać kilka rzeczy na raz. Jestem premierem więc, to oczywiste, że mam widok na kaczki w Łazienkach. Jestem premierem więc, to oczywiste, że mam bardzo mało czasu dla mojej rodziny i bardzo za nimi tęsknie. Jestem premierem więc, to oczywiste, że kiedy biegnę dyszkę to Pan Tomek z SOP-u, też biegnie dyszkę. Ale tylko ja mam zadyszkę. Jestem premierem więc, to oczywiste, że mamy wreszcie te 600 miliardów z Unii - wylicza Tusk.

Polska otrzyma środki z KPO

Reklama

Polska otrzymała zgodę na dostęp do funduszy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Komisja Europejska odblokowała dla Polski środki w wysokości około 600 miliardów złotych. Te środki mają być przeznaczone na różne inwestycje, które mają na celu przyspieszenie zielonej i cyfrowej transformacji w gospodarce, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego dla ludzi i biznesu, innowacyjność i wykorzystanie nowoczesnych technologii.