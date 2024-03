Do skandalu doszło 12 grudnia 2023 roku w holu głównym Sejmu. Odbywała się wówczas uroczystość zapalenia menory z okazji żydowskiego święta Chanuka. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun chwycił za proszkową gaśnicę i ruszył z nią w kierunku chanukowych świec.

Polityk Konfederacji zgasił świece, po czym wrócił na salę plenarną. Przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja przywracam stan normalności, kładąc kres aktom satanistycznego, rasistowskiego triumfalizmu, ponieważ takie jest przesłanie tych świąt – stwierdził wówczas.

Grzegorz Braun bez immunitetu

17 stycznia Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu Braunowi. Zanim tak się stało prokurator okręgowy w Warszawie złożył wniosek o pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej. W dokumencie znalazło się siedem zarzutów.

Mimo to, jak informuje w piątek portal Onet, poseł Braun wciąż nie usłyszał zarzutów. Polityk potwierdził to w rozmowie z portalem. Prokuratura nie postawiła mi żadnych zarzutów. Widzi pan tutaj pośpiech, stachanowskie tempo, a prokuratura z tego nie korzysta. Czy to nie jest ciekawe? – pytał.