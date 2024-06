"W związku z wczorajszym usunięciem przez posła Grzegorza Brauna z krakowskiego Kopca Kościuszki flagi ukraińskiej - dziś wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz prezes Komitetu Kopca Kościuszki prof. dr hab. Piotr Dobosz w symbolicznym geście wspólnie zawiesili tę flagę w tym miejscu ponownie. Obecny był również Wiaczesław Wojnarowski - konsul Ukrainy w Krakowie" - głosi informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

"Ubolewam, że dla poklasku…"

Solidarność między narodami jest ważna, trzeba o nią dbać. Niszczenie jej symboli nikomu nie jest potrzebne. Dlatego tutaj wspólnie jesteśmy i ponownie zawiesimy flagę ukraińską w tym miejscu. Ubolewam, że dla poklasku niektórzy są gotowi wystąpić nie tylko wbrew symbolom, ale także wbrew zasadom porządku powszechnego i wbrew normom społecznym - zacytowano w komunikacie.

Solidarność z narodem ukraińskim trwa. Jesteśmy po stronie wolności, po stronie tych, którzy bronią zasad demokracji i praw narodów do samostanowienia. Kopiec Kościuszki pielęgnuje tę ideę i my dziś jesteśmy tu razem z Profesorem Doboszem i Panem Konsulem, aby to podkreślić - mówił wojewoda małopolski.

Incydent na Kopcu Kościuszki

Do incydentu z udziałem posła Grzegorza Brauna doszło we wtorek. Poseł Konfederacji usunął flagę Ukrainy z Kopca Kościuszki. Po wszystkim "pochwalił" się swoim wyczynem w sieci.

Dyrektor biura Komitetu Kopca Kościuszki zapowiedział, że sprawą zajmie się policja.