Andrzej Duda oraz Donald Tusk wybrali się do Stanów Zjednoczonych. We wtorek 12 marca prezydent i premier spotkają się w Białym Domu z prezydentem tego kraju - Joe Bidenem. Data wizyty nie jest przypadkowa. To 25. rocznica przystąpienia Polski do NATO.

Jaki jest plan wizyty prezydenta i premiera w USA?

Swoją wizytę w USA prezydent rozpocznie od spotkania w Kongresie z Charlesem Schumerem (liderem większości w Senacie) i Mitchem McConnellem (liderem mniejszości). Potem spotka się ze Spikerem Izby Reprezentantów Michaelem Johnsonem oraz Hakeemem Jeffriesem (liderem mniejszości).

Rozmowy plenarne z udziałem premiera oraz prezydentów Polski i USA rozpoczną się o godzinie 15:35 czasu lokalnego i potrwają około godziny. Po spotkaniach politycy mają wystąpić na konferencji prasowej.

Andrzej Duda w środę (13 marca) wybierze się do Savannah. Tam złoży kwiaty pod pomnikiem Kazimierza Pułaskiego. W planach jest także wizyta w elektrowni atomowej im. Alvina Vogtle oraz Fort Stewart.

Dlaczego Agata Duda nie pojechała do USA?

Tym razem prezydent wybrał się w podróż sam. Nie towarzyszy mu małżonka Agata Kornhauser-Duda. Jaki jest powód nieobecności pierwszej damy u boku męża? Wynika ona z obowiązującego protokołu. Wizyta w Stanach Zjednoczonych zarówno w przypadku prezydenta, jak i premiera uznawana jest za wizytę roboczą.

W takim przypadku protokół dyplomatyczny jest sprowadzony do niezbędnego minimum. Nie przewiduje ona żadnego specjalnego ceremoniału. Dlatego też ani Agata Kornhauser-Duda, ani Małgorzata Tusk nie biorą udziału w tym wydarzeniu.