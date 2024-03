Co jeszcze widać w sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM? Zmiany w wymiarze sprawiedliwości to sukces zdaniem 39 proc. badanych i porażka według 37 proc. Albo zmiany w mediach publicznych: za sukces postrzega je 44 proc. respondentów, a za porażkę – 37 proc.

Będziemy przyspieszać. Wszystkich 100 konkretów jest aktualnych. Czy te zmiany się udadzą w 100 dni, 105, czy 115, dla Polaków jest drugorzędne. Ważne jest, by zmiany zostały wprowadzone i miały pozytywne skutki. Idziemy w dobrą stronę, a tempo zależy od danego momentu i warunków zewnętrznych – mówi w rozmowie z DGP szef kancelarii premiera Jan Grabiec.

Generalnie to bardzo duża porażka. Ze 100 konkretów zrealizowano kilkanaście, w dodatku nie w pełni. A najbardziej denerwuje mnie to "odblokowanie KPO". Jakie odblokowanie? To jedna wielka ściema – komentuje z kolei Przemysław Czarnek z PiS.

