Trzech na czterech Polaków popiera udzielanie pomocy humanitarnej, a ponad połowa – wojskowej - wynika z sondażu dla DGP i RMF FM. Jak czytamy, nieco mniej entuzjazmu budzi przyjmowanie uchodźców. Za taką formą wsparcia opowiada się 47 proc. ankietowanych.

Na chęć pomocy nie mają wpływu przedłużające się spory gospodarcze z Ukrainą.

Zrobiły one za to wrażenie na Ukraińcach. Z lutowego sondażu Rejtynhu wynika, że wizerunek Polski cofnął się do czasów sprzed rosyjskiej inwazji. Co trzeci ankietowany mówił o Polsce jako o państwie zdecydowanie przyjaznym, a 46 proc. – jako o raczej przyjaznym. W październiku 2022 r. o wrogości nie mówił nikt.

Rok temu, w podobnym sondażu akceptacja dla wysłania Wojska Polskiegona Ukrainę była zerowa.

