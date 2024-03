Jak pisze DGP, źródła, z których Polscy sfinansują święta, świadczą to o wzroście ich zasobności. I choć tegoroczna Wielkanoc będzie tańsza od ubiegłorocznej, ze względu na obserwowany spadek cen żywności, to gospodarstwa domowe na jej przygotowanie planują wydać więcej.

Reklama

Dwukrotnie, do niemal 27 proc., wzrósł odsetek osób, które przeznaczą na ten cel powyżej 800 zł. Jednocześnie ubyło tych, którzy wydadzą od 300 do 800 zł – ich odsetek skurczył się z niemal 76 proc. do 62 proc. W największym stopniu przyczynili się do tego ci, którzy zakładają wydatki na poziomie 500–800 zł.

To zasługa wzrostu siły nabywczej konsumentów, na co wpływ miała podwyżka płacy minimalnej, ale też podniesienie od tego roku świadczenia wychowawczego z 500 do 800 zł. Jednocześnie mamy do czynienia ze spadkiem inflacji. Realnie

zarabiamy więc więcej i więcej zostaje nam w portfelu – tłumaczy w DGP Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny z Konfederacji Lewiatan.

Reklama

Więcej na temat sondażu przeczytasz w artykule pod tytułem "Święta bez cięć w wydatkach" autorstwa Patrycji Otto w Dzienniku Gazecie Prawnej>>>