W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski respondentów pytano, któremu z polityków ufają najbardziej.

Na prowadzeniu ponownie znalazł się premier Donald Tusk, którego poparło 21 proc. ankietowanych. W porównaniu z poprzednim badaniem z marca zanotował wzrost o 1,8 punktu procentowego.

Na drugim miejscu ex aequo uplasowali się prezydent Andrzej Duda i marszałek Szymon Hołownia, których poparło po 14,8 proc. ankietowanych. Przy czym prezydent odnotował rekordowy wzrost o 3,5 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem, natomiast marszałek stracił prawie 2 punkty procentowe.

Natomiast sporą stratę, w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotował Rafał Trzaskowski, tracąc aż 3,6 punktu procentowego. W najnowszym badaniu tylko 4,4 proc. ankietowanych wyraziło zaufanie do niego.

Hołownia i Trzaskowski tracą poparcie. Dlaczego? Politolog nie ma wątpliwości

O komentarz poprosiliśmy politologa UŁ dr Macieja Onasza. Specjalista zwrócił uwagę, że tego typu sondaże paradoksalnie mają niewielką wartość poznawczą, głównie pełniąc raczej rolę publicystyczną i rozrywkową. Jest to spowodowane tym, że każdy ankietowany może wskazać tylko jednego polityka, któremu najbardziej ufa, co niekoniecznie musi być związane z jego działaniami. Może to być efektem np. większego znaczenia lub po prostu eksponowania danego polityka - powiedział politolog.

Ekspert wskazał też, że ogólnie poza Trzaskowskim, zmiany w tym sondażu są niewielkie.

Częściowy spadek poparcia dla Trzaskowskiego można tłumaczyć wzrostem poparcia dla Donalda Tuska - zaznaczył.

Co jeszcze mogło zaszkodzić Trzaskowskiemu?

Zapytany, co jeszcze mogło zaszkodzić Trzaskowskiemu, powiedział, iż możliwe, że "końcówka kampanii z niezbyt trafionym przedświątecznym spotem". Tym gdzie prezydent Warszawy rozsiadł się w kuchni, a jego małżonka zajmowała się przygotowaniami. To na pewno nie spodobało się części liberalnego elektoratu, dla którego kwestie równości w rodzinie są ważne. Ten spot prawdopodobnie zostanie zapamiętany w historii kampanii wyborczych w Polsce w kategoriach: nigdy więcej tego nie róbcie - podkreślil dr Onasz.

Wskazał też, że jeśli chodzi o Hołownię, to "nadal prawdopodobnie traci on poparcie za swoją postawę wobec projektów ustaw antyaborcyjnych".

Zauważalny jest natomiast wzrost zaufania do Donalda Tuska, szefa rządu i przywódcy koalicji rządzącej. To co warto zauważyć, to fakt, że względem bieżączki i problematycznych kwestii on raczej trzyma się z dala. Nie występuje jako główna twarz np. programu kredyt 0 proc., podobnie jak również nie angażuje się bezpośrednio w dyskusje na temat aborcji. Ten dystans wyraźnie mu służy, co może pokazywać ten sondaż to właśnie jego dominującą pozycję - dodał.

Wzrost poparcia dla Dudy. Dlaczego?

Zdaniem politologa, wzrost poparcia dla Andrzeja Dudy prawdopodobnie wynika również z jego dystansu wobec bieżących konfliktów. Jednocześnie, gdy sytuacja w środowisku międzynarodowym staje się napięta, prezydent może zawsze zyskać trochę poparcia ze względu na swoją pozycję w systemie - podsumował dr Onasz.