Tusk podczas konferencji mówił o ciężarze odpowiedzialności. Czy będzie u nas wojna? Na to pytanie jest jedna odpowiedz, jeśli będziemy słabi, niezorganizowani na poziomie Europy, tak to będzie wojna - zaznaczył Donald Tusk. Jeżeli Polska i Europa nie będzie w stanie utrzymać Ukrainy, (…) jeżeli będziemy podzieleni, jeżeli miesiącami będziemy myśleli o pomocy Ukrainie. Jeżeli nie będziemy zjednoczeni jako cały Zachód, to Ukraina tej wojny nie wygra - mówił.

W Europarlamencie musimy wzmocnić jedność UE. To jest nasze zadanie.UE to jest unia na czas trudny i zły - wskazał premier. Unia Europejska musi stać się bastionem - podkreślił. I dlatego musimy iść głosować i wygrać w tych wyborach - dodał.

Nie możemy zostawić Polski w rękach wariatów i zdrajców- powiedział Tusk. Macie to wygrać - zakończył.

Głos zabrał również prezydent Warszawy - Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski zwrócił uwagę na silne listy KO, dodał też, że Jerzy Buzek i Jan Olbrycht opuszczają politykę.

Tusk podał nazwiska polityków KO, którzy wystartują w wyborach do PE

Na konferencji padły też nazwiska polityków, którzy z ramienia KO wystartują w wyborach europejskich. Wśród ich będą m.in.: Marcin Kierwiński, który zostanie liderem w Warszawie, Borys Budka - na Śląsku, Ewa Kopacz "jedynką" w Wielkopolsce.

