„Potwierdzam, że wniosek został złożony. Wniosek dotyczy odwołania dwóch członków komisji. Wniosek został złożony 19 lutego 2024 r.” – powiedziała w rozmowie z Dziennik.pl Przewodnicząca Państwowej Komisji Karolina Bućko.

„Jako przewodnicząca Państwowej Komisji nie mam szczególnie ekskluzywnych uprawnień, które dawałyby mi możliwość formalnego działania w sytuacji, kiedy uznaję, że osoby, które zasiadają w tym wielce szanownym gremium, niekoniecznie cechują się nieposzlakowaną opinią — biorąc pod uwagę dosyć poważne zarzuty i to przynajmniej kilku materii — nie mam takiej możliwości, żeby dyscyplinować te osoby ani stosować wobec nich jakieś środki, które ewentualnie by spowodowały zmianę pewnych zachowań, które mnie niepokoją” — wytłumaczyła Bućko.

Przewodnicząca Państwowej Komisji zaznaczyła, że jedynym narzędziem prawnym, które ma, jest zawiadomienie marszałka Sejmu o nieprawidłowościach, które w jej ocenie poddają pod wątpliwość, czy osoby, wobec których takie zarzuty są stawiane, posiadają nieposzlakowaną opinię, będącą warunkiem koniecznym, żeby pełnić funkcję członka Państwowej Komisji.

Sejm powinien zająć się wnioskiem jak najszybciej

Dodała, że jest dla niej zaskoczeniem, że informacja o złożeniu wniosku do Kancelarii Marszałka Sejmu wypłynęła właśnie dziś. „To dla mnie zaskoczenie, że czwarta władza doszła do tych informacji, że taki wniosek w ogóle jest przeze mnie złożony. Czekałam cierpliwie na jego procedowanie” - powiedziała. Podkreśliła, że zależy jej na tym, by Sejm zajął się wnioskiem jak najszybciej.

Wskazała, że nie jest w stanie ocenić tego materiału i rozstrzygnąć, czy zebrany materiał jest wystarczający na to, żeby odwołać członków Państwowej Komisji. „O tym będzie decydował Sejm. Dla dobra pokrzywdzonych, dla dobra sprawności, szybkości działania Komisji i urzędu, wydaje mi się, że ten wniosek powinien być jak najszybciej rozpoznany” – podsumowała.

Skargi o mobbing, studia na Collegium Humanum

W odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej z 2024 r. Komisja ds. do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 kilkukrotnie potwierdziła, że pracownicy Urzędu Państwowej Komisji zgłaszali nieprawidłowe zachowania ze strony członków Komisji.

Komisja wskazała, że w roku 2022 odnotowano dwie skargi na mobbing, a w 2023 r. została odnotowana jedna skarga na mobbing. W roku 2022 Podejrzani o mobbing byli członkowie Państwowej Komisji Hanna Elżanowska i Błażej Kmieciak, a w roku 2023 podejrzaną osobą była członek Państwowej Komisji Hanna Elżanowska.

Ponadto wśród wniosków o dostęp do informacji publicznej, w 2024 roku pytano m.in. o udział poszczególnych członków Państwowej Komisji w różnych wydarzeniach, o korzystanie z taksówek, samochodów służbowych, pociągów lub samolotów w celach prywatnych, a także o koszty poniesione przez Skarb Państwa związane z finansowaniem szkoleń lub innych form nauki.



Z odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 12.02.2024 r. wynika, że członek Państwowej Komisji Barbara Chrobak wnioskowała o finansowanie studiów związanych z zakresem działalności Państwowej Komisji wynikającej z ustawy o Komisji. Koszty poniesione przez Urząd Państwowej Komisji wyniosły 19 375,00 zł, a organizatorem studiów jest Collegium Humanum.

Jak można odwołać członka Państwowej Komisji

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 reguluje powoływanie i odwoływanie członków Państwowej Komisji.



W skład Komisji wchodzi siedmiu członków, w tym:

1) trzech powoływanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów;

2) jeden powoływany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów;

3) jeden powoływany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

4) jeden powoływany przez Prezesa Rady Ministrów;

5) jeden powoływany przez Rzecznika Praw Dziecka.



Członkostwo w Komisji przed upływem kadencji Komisji wygasa z dniem:

1) śmierci członka Komisji;

2) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Komisji;

3) odwołania członka Komisji;

4) prawomocnego skazania członka Komisji za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.



Członka Komisji odwołuje organ, który go powołał.