Protest rolników organizowany 10 maja ma się rozpocząć o godzinie 12:00 na Placu Zamkowym. Demonstrację organizują wspólnie związkowcy z NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" oraz NSZZ "Solidarność". W manifestacji ma uczestniczyć ponad 200 tys. osób.

Reklama

Kaczyński wydał oświadczenie dotyczące Zielonego Ładu. W jego ocenie jest to szaleństwo klimatyczne. To, co w tej chwili wyprawia Donald Tusk, to jest stosowanie starej metody. Uciekający złodziej krzyczy łapać złodzieja - powiedział w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość jest jednoznacznie przeciwko Zielonemu Ładowi oraz, że wezmą udział w dzisiejszym marszu, który w ich ocenie jest wynikiem determinacji społeczeństwa. Wspomniał, że PiS miało zaplanowany swój marsz, ale doszli do wniosku, że przyłączą się do dzisiejszego. Bierzemy w tym udział (…) po prostu jako obywatele - powiedział Kaczyński.