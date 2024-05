Według polityka Suwerennej Polski Patryka Jakiego, działania wokół Funduszu Sprawiedliwości to "zemsta" obecnej władzy na jego partii.

Rozumiem, że politycy PiS, Suwerennej, a może zachłannej Polski, mierzą wszystkich swoich miarą. Uważają, że można było na zamówienie polityczne rozliczać innych polityków. I tak próbowali chociażby poprzez lex Tusk robić z przewodniczącym Tuskiem. Ale tak nie jest. Prokuratura jest niezależna - odpowiedziała na te zarzuty Gajewska.

Dopytywana w Polsat News, czy można wykluczyć scenariusz delegalizacji Suwerennej Polski. - Nie możemy wykluczyć scenariuszy żadnych, które będą obrazowały to, co zrobili z polskimi mechanizmami, procedurami poprzednicy. To prokuratura stwierdzi do jakich nieprawidłowości się dopuścili - zaznaczyła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Sprawa Funduszu Sprawiedliwości

W środę Tomasz Mraz, były dyrektor departamentu w MS, który odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości oświadczył na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. rozliczeń PiS, którym kieruje Roman Giertych, że większość konkursów przeprowadzanych w ramach FS była prowadzona "w nierzetelny sposób", a głównym decydentem w tej sprawie był ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Według Mraza poprzez nieprawidłowości wiele fundacji i osób pokrzywdzonych przestępstwami - czyli tych, które wedle założeń miały być wspierane z Funduszu - nie otrzymało potrzebnego wsparcia.

Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, podała pod koniec marca, że postawiła w tej sprawie zarzuty siedmiu osobom. To m.in. byli i obecni urzędnicy MS, zajmujący się Funduszem, którego głównym celem, w założeniu, jest pomoc ofiarom przestępstw.

W końcu marca br. w kilkudziesięciu miejscach w kraju, na polecenie prokuratorów prowadzących śledztwo ws. wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości, ABW wraz z prokuratorami prowadziła przeszukania i zatrzymania. Przeszukano m.in. domy b. ministra sprawiedliwości, posła klubu PiS i polityka Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry oraz dom i pokój w hotelu sejmowym b. wiceministra sprawiedliwości, posła klubu PiS Michała Wosia.

Minister sprawiedliwości, prokuratora generalny Adam Bodnar zapowiedział w czwartek, że w przyszłą środę przedstawione będzie podsumowanie działań ws. Funduszu Sprawiedliwości i wyniki przeprowadzonych wyniki audytów. Dodał, że są przygotowywane wnioski o uchylenie immunitetów w związku ze sprawą FS.