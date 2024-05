"Doszło do bandyckiego ataku na polskiego żołnierza na granicy z Białorusią. To jest sytuacja, która z każdym dniem staje się coraz trudniejsza, to jest zorganizowana akcja prowadzona przez białoruskie służby" - wytłumaczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.