Tuż przed rozpoczęciem przesłuchania Morawiecki stwierdził, że jest to "posiedzenie komisji ds. kłamstwa wizowego".

Morawiecki został zapytany, czy uważa, że żaden szpieg w ramach programu nie przedarł się do Polski odparł, że "być może wśród tych, o których zabiegał przewodniczący Szczerba".

Tonący Jabłońskiego się chwyta. Naprawdę, to co pan robi jest absolutnie niegodne. Chciałby zakończyć ten ponury i żenujący spektakl - odpowiedział mu przewodniczący Szczerba. - Jeszcze raz pan o tym powie, to będzie miał pan pozew - dodał.

Plany komisji

W planach komisji są jeszcze posiedzenia 4 czerwca - wówczas przesłuchany ma zostać b. szef MSZ Zbigniew Rau i b. prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc, który we wtorek odmówił składania zeznań oraz 5 czerwca - wtedy wezwani zostali prezes PiS Jarosław Kaczyński i b. prezes Orlenu Daniel Obajtek, który we wtorek nie stawił się na przesłuchanie.

Wstępna wersja sprawozdania z prac komisji ma być przedstawiona 10 czerwca.

Komisja bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r.