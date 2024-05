"Umawiamy się na najbliższy wtorek, 4 czerwca, na godzinę 18.00 tu, w Warszawie, na Placu Zamkowym, po to, by świętować. Bo to jest 4 czerwca, dzień, w którym Polacy pokonali zło. 4 czerwca rok temu powtórzyliśmy ten wielki wysiłek, setki tysięcy ludzi na ulicach Warszawy".

"Chcę Wam dzisiaj z takim przekonaniem powiedzieć: bądźmy razem 4 czerwca, żeby to zło nigdy już do Polski nie wróciło" - mówił w nagraniu Donald Tusk.

W ubiegłorocznym Marszu 4 czerwca udział wzięło, według organizatorów 500 tys. osób. Policja określiła liczbę uczestników na ok. 100-150 tys. osób.