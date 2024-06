4 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie i 9 czerwca przy urnach w całej Polsce pokażmy, że nam wciąż bardzo zależy. Na Polsce, na Europie, na uczciwej demokracji i rozliczeniu zła. Mi zależy, bardziej nie może. Przyjdźcie i przekonajcie wątpiących, słabnących i kombinujących - zaapelował Tusk na platformie X.

Apele premiera

To kolejny w ostatnich dniach apel premiera Tuska o udział w wiecu, jaki we wtorek, 4 czerwca o godz. 18 Platforma Obywatelska organizuje na placu Zamkowym w Warszawie. 4 czerwca to dzień, w którym Polacy pokonali zło; bądźmy razem, żeby to zło nigdy już do Polski nie wróciło - powiedział szef rządu w nagraniu opublikowanym w środę w mediach społecznościowych.

Pierwsze wybory po wojnie

4 czerwca 1989 r. odbyły się w Polsce pierwsze po drugiej wojnie światowej częściowo wolne wybory. Były one rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami opozycji podczas obrad Okrągłego Stołu.

Termin wyborów do PE

9 czerwca w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.