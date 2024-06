Definicja zgwałcenia

We wtorek, sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach zajęła się rozpatrzeniem poselskiego projektu ustawy zmieniającej definicję zgwałcenia - druk 209. Projekt dotyczy zmiany definicji przestępstwa zgwałcenia i oparcia jej na braku dobrowolnej i świadomej zgody oraz zmiany kategorii prawnej tego czynu z występku na zbrodnię. Za zgwałcenie będzie uznawane doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody przez tę osobę. Projekt zakłada także podniesienie kar za jego popełnienie i zmianę kategorii prawnej tego czynu z występku na zbrodnię.

Komisja przyjęła poprawki zaproponowane przez prof. Włodzimierza Wróbla, a następnie przyjęła projekt nowelizacji. Za przyjęciem projektu zagłosowało 9 posłów, nikt nie był przeciwny, 4 osoby wstrzymały się od głosu.

To historyczna chwila

Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic (Lewica) skomentowała przyjęcie projektu w mediach społecznościowych. Przypomniała, że tylko tak oznacza zgodę oraz, że seks bez zgody to gwałt. "Poselski projekt ustawy zmieniającej definicję zgwałcenia - druk 209 po poprawkach prof. Włodzimierza Wróbla wychodzi z komisji nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach. Przed nami drugie czytanie w sejmie. 3,5 roku temu złożyłam pierwszy projekt ustawy. Historyczna dla mnie i dla nas chwila. Dziękuję ekspert(k)om i aktywist(k)om" - napisała Kucharska-Dziedzic na platformie X.

Poselski projekt noweli wpłynął do Sejmu 14 lutego 2024 r.. 7 marca 2024 r. odbyło się jego pierwsze czytanie. Teraz nowelę czeka drugie czytanie w Sejmie.