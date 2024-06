Niemiecki dziennik “Sueddeutsche Zeitung” twierdzi, że polski rząd ponownie ustanowił strefę zakazu na granicy z Białorusią w celu odstraszania uchodźców i przemytników.

Strefa buforowa na granicy

To działanie przypomina podejście rządu PiS. Stworzona strefa buforowa ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale budzi kontrowersje.

"Donald Tusk jak PiS"

"Donald Tusk, choć nie chce przyjąć uchodźców z Azji i Afryki, podobnie jak PiS, stawia na maksymalne odstraszanie i uniemożliwienie ludziom dotarcia na terytorium UE - ocenia dziennik.

"SZ" przywołuje incydenty na granicy. "W ubiegłych tygodniach odnotowano znowu więcej prób przedostania się przez migrantów do Polski od strony Białorusi. Z Polski migranci chcą przedostać się do Niemiec i innych krajów UE oraz Wielkiej Brytanii. Według polskiego rządu uchodźcy są też podżegani do atakowania polskiej straży granicznej" – napisał niemiecki dziennik.

Nielegalne pushbaki

Dziennik zwraca uwagę, że politycy skrajnie prawicowych partii starają się w mediach społecznościowych wywołać strach przed uchodźcami, co może wpłynąć na wzrost poparcia dla nielegalnych pushbacków (wypychania migrantów za granice kraju).