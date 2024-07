Niemiecki magazyn "Der Spiegel” w artykule autorstwa Jana Puhla podkreśla konieczność odnowienia i wzmocnienia stosunków polsko-niemieckich, co jest kluczowe w obliczu potencjalnego osłabienia współpracy Berlina z Francją. Zarówno kanclerz Olaf Scholz, jak i Donald Tusk dążą do zacieśnienia więzi między swoimi krajami, co miałoby przynieść korzyści całej Europie.