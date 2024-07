Na pytanie, na kogo oddaliby głosy, 10 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć", to wzrost o 4 pkt proc. w porównaniu do badania z końca czerwca. W porównaniu do tego sondażu na początku lipca KO straciła 1 pkt proc., PiS - 2 pkt proc., Konfederacja zyskała 3 pkt proc., a Trzecia Droga straciła 1 pkt proc. 1 pkt straciła Lewica.

W pierwszych dniach lipca chęć udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się teraz, zadeklarowało 80 proc. dorosłych Polaków. "Obecne zainteresowanie uczestnictwem w tego rodzaju głosowaniu jest nieznacznie wyższe niż w końcu czerwca (wzrost o 1 pkt proc.), ale niższe niż na początku tego miesiąca, tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (spadek o 4 pkt)" - podkreśla CBOS.

KO systematycznie zwiększa poparcie

CBOS zauważa, że o ile w końcu maja i na początku czerwca notowania obu najbardziej liczących się ugrupowań (KO i PiS) pozostawały mniej więcej w stanie równowagi (z tym że na początku czerwca z lekkim wskazaniem na PiS), o tyle w końcówce czerwca, po wyborach do PE, niewielką przewagę uzyskało KO, a w lipcu ta przewaga minimalnie wzrosła.

Badanie "Aktualności" zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w dniach od 1 do 3 lipca 2024 r. na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).