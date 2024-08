Mateusz Morawiecki, jak twierdzi "Wprost", jeszcze we wrześniu ma objąć stanowisko szefa partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To zaskakujące, że Włosi to oddają. Choć dostali stanowisko, kiedy byli w opozycji, by dojść do władzy – mówi tygodnikowi jeden z informatorów.

Reklama

"Podanie ręki Morawieckiemu"

Zdaniem polityka z otoczenia Morawieckiego to "podanie ręki" byłemu szefowi rządu. Pozycja premiera na arenie międzynarodowej z każdym miesiącem ulegała marginalizacji, bo nie miał takiej samej siły politycznej, po tym jak przestał być szefem rządu. Teraz na nowo może budować kontakty zagraniczne z szefami europejskich i pozaeuropejskich państw - podsumowuje informator "Wprost".